الصين: إجراءات مضادة ضد سفن فلبينية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي

اتخذت الصين إجراءات ضد العديد من السفن الفلبينية في المياه بالقرب من "هوتنج ريف"، المعروف أيضا باسم "ايروكوا ريف"، أمس الأول الخميس، حسب بيان تم نشره على الحساب الرسمي لخفر السواحل الصيني على موقع "وي تشات" اليوم السبت.



ولم يوضح البيان تفاصيل الحادث، لكنه قال إن الإجراءات التي تم اتخاذها، تتماشى مع القوانين واللوائح، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.



وكانت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والفلبين، قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، اعتزامهم إجراء أول مناورة بحرية مشتركة واسعة النطاق في بحر الصين الجنوبي، في استعراض واضح للوحدة في مواجهة النفوذ البحري الصيني.



ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن بيان لوزراء دفاع الدول الأربع في اجتماع مشترك إن المناورة البحرية المشتركة ستجرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين غدا الأحد لإظهار "الالتزام الجماعي بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة".



وتجرى المناورات، في الممر المائي المتنازع عليه، الذي تطالب بكين بالسيادة عليه بالكامل تقريبا، قبل أيام من الموعد المقرر لعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن أول قمة ثلاثية مع زعيمي الفلبين واليابان، حسب صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم السبت.