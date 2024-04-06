تحدثت الفنانة مي القاضي عن شخصية «ولاء» التي تجسدها في مسلسل «صيد العقارب» خلال موسم دراما رمضان، قائلة إنها شخصية بنت مرفهة ومدللة تحصل على كل ما تطلبه.

وأشارت خلال تصريحات عبر شاشة «Extra News» مساء الجمعة، إلى فشل زواجها الأول بعد أن تعرضت للضرب على يد زوجها؛ ما دفع أخوها إلى إيذاء الزوج في عينيه ووالدها إلى تطليقها، لافتة إلى دخولها في علاقة أخرى جديدة، قبل أن تتعرض لصدمة كبيرة عندما اكتشفت خيانة زوجها لها مع زوجة أبيها في منزلها.

واعتبرت أن «ولاء» تتمتع بشخصية متسرعة، موضحة أنها تأخذ قراراتها في الزواج أو الطلاق بسرعة شديدة وصولا إلى مرحلة قتل زوجها بعد اكتشاف خيانته لها.

ووصفت مشهد القتل بأنه أصعب مشهد واجهته في المسلسل بسبب شعورها بالخوف الشديد من استخدام السكين، والتي كانت غير حقيقية.

وأوضحت أن مشاهد النيابة هي أفضل مشاهدها في المسلسل، مرجعة ذلك إلى أنها كانت مليئة بالمشاعر وجعلتها تتفاعل مع الشخصية بشكل كبير، لافتة إلى دخولها بنوبات بكاء متكررة مع قراءة السيناريو؛ بسبب تعاطفها الشديد مع الشخصية.

وأكدت أنها تفضل المشاهد الصعبة مثل مشاهد النيابة والقتل على المشاهد الرومانسية، مختتمة: «أنا بحب المشاهد الصعبة مشاهد النيابة والقتل؛ بتطلع مني أحلى من المشاهد الرومانسية والعائلية».