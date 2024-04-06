جوارديولا يثني على دي بروين بعد وصوله للهدف رقم 100

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أثنى جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، على كيفين دي بروين لاعب الفريق، بعد أن وصل للهدف رقم مئة مع فريقه.

وسجل دي بروين هدفين في المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي على كريستال بالاس 4 / 2 في وقت سابق من اليوم السبت، ليصل لمئة هدف مع مانشستر سيتي، ليصبح اللاعب رقم 18 الذي يسجل 100 هدف.

وحرص جوارديولا عقب المباراة مباشرة على إبراز الدور الحاسمة الذي لعبه اللاعب البلجيكي اليوم تحديدا وعبر مسيرته مع مانشستر سيتي.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي على الانترنت :"لولاه ما كان لنا أن نفوز بهذه المباراة. تتحدثون عن المدربين ولكن لاعبين مثل كيفين يجعلون هذه المباراة سهلة".

وأضاف :" لقد كان واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ مانشستر سيتي".

وأردف :"أن تحافظ عل هذا لمدة تسع سنوات، وأن يكون لديك هذا الثبات فهذا أمر مذهل. الهدف الأول استثنائي. وصناعة الهدف استثنائية. أداء جيد للحقيقة".

وأكد :"مئة هدف هذا كثير، والكثير من صناعة الأهداف أيضا. أمر جيد للغاية".

وأردف :" لم نكن أقوياء كالعادة من حيث الدفاع ونقل الهجمة، لهذا السبب سمحنا بتلقي الهدف الأول".