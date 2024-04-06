 الآلاف يشيعون قائدا إيرانيا قتل في الهجوم على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الآلاف يشيعون قائدا إيرانيا قتل في الهجوم على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق

طهران - د ب أ
نشر في: السبت 6 أبريل 2024 - 11:59 ص | آخر تحديث: السبت 6 أبريل 2024 - 11:59 ص

جرى اليوم السبت تشييع جثمان العميد محمد رضا زاهدي، والذي كان واحدا من كبار القادة بالحرس الثوري الإيراني، وقد قُتل في هجوم صاروخي استهدف مبنى ملحقا بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وذلك في مسقط رأسه أصفهان بوسط البلاد.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "اسنا"، شارك الآلاف في الجنازة التي نظمتها الدولة.

وقتل زاهدي، 63 عاما، ونائبه، و5 آخرون من ضباط الحرس الثوري الإيراني في الهجوم الذي وقع يوم الاثنين الماضي.

وألقى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران باللائمة في الهجوم على إسرائيل وهدد بالانتقام.

وردد المشاركون في جنازة زاهدي شعارات مناهضة لإسرائيل وطالبوا بالانتقام الفوري منها.

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