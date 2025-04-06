قاض اتحادي يأمر بإعادة رجل تم ترحيله بالخطأ إلى سجن سيئ السمعة بالسلفادور

أمر قاض اتحادي للمرة الثانية، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة رجل من ولاية ماريلاند تم ترحيله عن طريق الخطأ إلى سجن سيّئ السمعة في السلفادور، موجها انتقادات لاذعة للحكومة الأمريكية في حكم صدر اليوم الأحد، وأشار فيه إلى أن محاميا في وزارة العدل، تم إيقافه لاحقا، اعترف بأنه لا يعرف سبب احتجاز الرجل.

ويؤكد الأمر الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، بولا زينيس، الحكم الذي أصدره قبل أيام، والذي رفض فيه الحجج التي قدمتها الحكومة بأنها لا تستطيع إعادة كيلمر أبريجو جارسيا لأنه لم يعد في عهدة الولايات المتحدة.

وكتب زينيس في حكمه: "كما يعترف المدعى عليهم، لم يكن لديهم أي سلطة قانونية لاعتقاله، ولا مبرر لاحتجازه، ولا أساس لترحيله إلى السلفادور، ناهيك عن تسليمه إلى أحد أخطر السجون في نصف الكرة الغربي".

وأضاف: "بعد أن اعترفوا بخطأ جسيم، يجادل المدعى عليهم الآن بأن هذه المحكمة تفتقر إلى السلطة للنظر في هذه القضية، وأنهم يفتقرون إلى السلطة لإصدار أمر بإعادة أبريجو جارسيا".

وطلبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة الأمريكية تعليق حكم زينيس.

يشار إلى أن كيلمر أبريجو جارسيا، وهو مواطن سلفادوري "29 عاما" تم اعتقاله في ولاية ماريلاند وتم ترحيله الشهر الماضي، رغم أن قاضي هجرة كان قد أصدر في عام 2019 حكما يمنع ترحيله إلى السلفادور، حيث كان من المرجح أن يتعرض للاضطهاد على يد العصابات المحلية.

وقال محاميه إن أبريجو جارسيا كان يحمل تصريحا من وزارة الأمن الداخلي للعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وكان يعمل متدربا في صناعة الصفائح المعدنية ويسعى للحصول على ترخيص كعامل محترف، كما أن زوجته مواطنة أمريكية.