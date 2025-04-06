البورصة: إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، والـ 10% هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

يشار إلى أن الأسهم هي: تعليم لخدمات الإدارة، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وفتنس برايم للأندية الصحية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والقناة للتوكيلات الملاحية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والدولية للصناعات الطبية ايكمي، والمشروعات الصناعية والهندسية، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، وبريميم هيلثكير جروب.

وقلصت البورصة المصرية انخفاضها الحاد خلال تعاملات اليوم، لينخفض المؤشر الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 2.41% ليصل إلى مستوى 30936.41 نقطة، بعد أن افتتح التعاملات اليوم على هبوط بـ 4.27%.

كما تراجع مؤشر "إيجي اكس 100" بنسبة 3.57% ليصل إلى 12067.98 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي اكس 70" بنسبة 3.88% ليصل إلى 8736.45 نقطة.



وجاء ذلك بعد أن عمّقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في "وول ستريت" خسائرها فى نهاية تعاملات الجمعة الماضية مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ مارس 2020 فاقداً نحو 6.6 تريليون دولار متأثرة بمخاوف الركود وعدم اليقين المرتبط بالتعريفات الجمركية وسياسات الرئيس دونالد ترامب بشأن تقليص الإنفاق.



ودخل مؤشر "ناسداك" المركب رسمياً نطاق السوق الهابطة لأول مرة منذ عام 2022، حيث أنهى التداولات متراجعاً بنسبة 22% عن مستواه القياسي المسجل في ديسمبر.

وجاءت هذه التراجعات الحاده للأسواق العالمية، وسط تخارجات طالت كل الأسواق الأسبوع الماضي، التي أججتها تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم بأول أشار فيها إلى أن أضرار الحرب التجارية ستكون أكبر من المتوقع، وسط تأثيرات محتملة بما في ذلك ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

وأثارت القرارات التجارية التي اتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات عدة دول، ردود فعل غاضبة من قادة العالم، الذين وصفوها بأنها غير عادلة وتهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.