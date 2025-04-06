إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي وتريلا بطريق المنصورة السريع

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أصيب شخصان في حادث تصادم تريلا وسيارة ملاكي على طريق المنصورة السريع أعلى كوبري سندوب.

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدينة والمرور ومباحث المديرية إلى مكان البلاغ أعلى كوبرى سندوب "نزله الكوبري اتجاه أجا" وتبين تصادم سياره نقل في ملاكي ووجود مصابين وتم استخراجهم من بين حطام السيارات.

والمصابون وهم: أحمد السيد المندوه السيد "42 سنة" مصاب بخلع بالكتف الأيسر وكسر بالساق اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، وإياد مصطفى عبد الحليم تمراز، 37 سنة، من القاهرة ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالفخذ الأيسر.

عرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.