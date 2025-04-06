يشهد اليوم الثاني لفعاليات مهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية عرض فيلم "رحلة 404" الذي وقع الاختيار عليه من ضمن 8 أفلام اختارها نقاد السينماء وأعضاء الجمعية من بين الأفلام التي عٌرضت عام 2024؛ للاشتراك في المهرجان الذي يتميز دون غيره من المهرجانات السينمائية بأنه الوحيد في مصر الذي يعرض الأفلام بناءً على استفتاء عام للنقاد والسينمائيين وأعضاء جمعية الفيلم؛ لاختيار أفضل الأفلام الروائية للعام الماضي، ويحصل كل فيلم مشارك على شهادة تقدير لفوزه في الاستفتاء كواحد من أفضل الأفلام.

وفيلم "رحلة 404" تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة، وبطولة منى زكي، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وشيرين رضا، وخالد الصاوي، وحسن العدل.

وتدور أحداث الفيلم قبل أيام من سفرها إلى "مكة" لأداء فريضة الحج، تتورط "غادة" في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضٍ ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم، من أجل جمع مبلغ مالي كبير، وتتوالى الأحداث.

ويضم برنامج المهرجان، عروضًا لأفضل 8 أفلام عُرضت تجاريا العام الماضي بدور العرض، وهي حسب تاريخ عرضها "الحريفة"، و"رحلة 404"، و"أنف و3 عيون"، و"السرب"، و"أهل الكهف"، و"أولاد رزق 3"، و"الهوى سلطان"، و"بضع ساعات في يوم ما".

ويسبق الفيلم الروائي، عرض فيلم تسجيلي فلسطيني قصير، بعد أن قررت إدارة المهرجان التمسك بشعار العام الماضي "تحيا المقاومة: لتحيا فلسطين"، كما تقام يوميًا ندوة مع صُناع الأفلام.