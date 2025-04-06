البعثة الإنسانية الفلبينية تواصل عمليات الإنقاذ والرعاية الطبية في ميانمار

تواصل البعثة الإنسانية الفلبينية المشتركة عمليات الإنقاذ والرعاية الطبية بالغة الأهمية في ميانمار بعد أكثر من أسبوع من الزلزال القوي الذي بلغت قوته 7ر7 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وذكر مكتب الدفاع المدني في بيان أن الوحدة المؤلفة من 89 عضوا والتي وصلت يومي الأول والثاني من أبريل، لا تزال على الأرض وتعمل بالتنسيق مع شركاء دوليين لمساعدة المناطق المتضررة وتعزيز التزام الفلبين بالجهود الإنسانية العالمية، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وبينما تستمر جهود الإنقاذ، تقدم الفرق الطبية الفلبينية أيضا الرعاية الأساسية.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال إلى 3471 قتيلا حتى أمس السبت، حسبما ذكرت صحيفة "ذا ميرور" اليومية المملوكة للدولة اليوم الأحد.

ووفقا للتقرير، فقد أدى الزلزال أيضا إلى إصابة 4671 شخصا بجروح، وخلف 214 مفقودا حتى أمس السبت.