قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إن الأهلي سيواجه فريقا كبيرا غدا السبت في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا وهو فريق وفاق سطيف الجزائري والذي تأهل على حساب الترجي وعلى أرض الأخير في تونس وهو ما يؤكد أن الفريق الجزائري فريق كبير ويستحق الاحترام.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة:" ان فريق وفاق سطيف يؤدي مباراته بطابع هجومي سواء كانت على ملعبه او خارجه ولديه مدير فني جيد وحارس مرمى مميز".

وواصل موسيماني حديثه: نحن كجهاز فني نؤدي واجنبا ونعمل بطريقتنا وبأسلوبنا أثناء التحضير للمباريات ونحترم المنافس ونقف على السمات الفردية للاعبين في الفرق التي نواجهها وهو ما اعتدت عليه من خلال عملي مع الجهاز المعاون على مدار سنوات طويلة من العمل معا".

وشدد موسيماني على أن وصول وفاق سطيف إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليس مفاجأة بالنسبة له لاسيما أن الفريق الجزائري مؤهل بشكل جيد.

وأوضح المدير الفني للأهلي، ان تاريخ المواجهات بين الفرق أحيانا يكون له دور وفي أحيان أخرى لا يكون له اي تأثير وضرب مثالا بفريق كبير مثل ريال مدريد مؤكدا ان تاريخه مؤثر ويلعب دورا كبيرا، وعلى الجانب الآخر فريق بحجم بايرن ميونيخ في مباراته مع فياريال بدوري أبطال أوروبا التاريخ لم يكن له دور، وهو شخصيا لديه عقيدة أن الأداء في الملعب هو الذي يحدد نهاية المواجهات.

واختتم موسيماني تصريحاته مؤكدا أن الأهلي يحترم فريق وفاق سطيف قبل مواجهة الفريقين غدا، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ولديه خبرات، وأدى مباريات كبيرة وليس لديه أعذار في مثل هذه المواجهات وفي مرحلة نصف النهائي لدوري الأبطال.

ويلتقي الأهلي مع وفاق سطيف في التاسعة مساء غد السبت على ملعب الأهلي we السلام في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.