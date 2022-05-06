رئيس وزراء المجر يرفض أحدث اقتراح للاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي



ذكر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أنه رفض أحدث اقتراح للاتحاد الأوروبي لحظر النفط الروسي، قائلا إن ذلك بمثابة "قنبلة نووية" يتم إسقاطها على اقتصاد بلاده.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن أوربان قوله في مقابلة بالإذاعة الحكومية اليوم أنه يريد إعفاء لمدة خمس سنوات- بدلا من تأجيل لمدة عام واحد حاليا قيد الدراسة- للمجر للإذعان لحظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي.



وأضاف أن منع استخدام المجر للنفط الروسي يتطلب مليارات الدولارات في صورة استثمارات والوصول إلى نصيب المجر في أموال الاتحاد الأوروبي الخاص بجائحة كورنا لدفع ثمنه.



وكانت المفوضية الأوروبية قد عرقلت وصول المجر إلى حصتها من أموال الجائحة التي تبلغ 7.2 مليار يورو بسبب مخاوف حول الكسب غير المشروع.



وأضاف أنه لن يدعم عقوبات على شخصيات دينية ، بما في ذلك البطريرك الروسي، كيريل.



وكان متحدث باسم حكومة أوربان قد ذكر أن خطة الاتحاد الأوروبي لفرض حظر كامل على النفط الخام الروسي غير مناسبة، حيث أنها تهدد أمن الطاقة في المجر.



وسيتم إعطاء المجر وسلوفاكيا، اللتين تعتمدان بشكل كبير على الطاقة الروسية، مهلة حتى نهاية 2023، للامتثال للعقوبات، بعد عام من امتثال الدول الأعضاء الأخرى، طبقا لمصادر على صلة بالقضية، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء الأربعاء الماضي.