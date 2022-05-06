مسؤول يمني: جماعة الحوثي رفضت استقبال أسراها المفرج عنهم من قبل التحالف

قال مسؤول يمني، اليوم الجمعة، إن جماعة أنصار الله الحوثية، رفضت استقبال أكثر من 100 أسير تابعين لها، أفرج عنهم التحالف العربي بقيادة السعودية.



وأوضح ماجد فضائل عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحكومة اليمنية، أن "‏من أطلق سراحهم اليوم هم ضمن المبادرة الإنسانية التي أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة في شهر رمضان البالغ عددهم 163 أسيرا".



وأضاف في بيان "سوف يصل تباعا إلى مدينة عدن بطائرات الصليب الأحمر عدد 117 أسيراً، والباقي أطلق سراحهم سابقا لظروف إنسانية، وهناك عدد من الأسرى من جنسيات أخرى سوف يسلمون لدولهم".



‏وتابع فضائل"هؤلاء الأسرى رفضت ميليشيات الحوثي استقبالهم في صنعاء، وتنكرت لهم".



واتهم جماعة الحوثي" باستخدام المواطنين وقود لحربها، والتركيز على أسماء بعينها ينتمون إلى أسر محددة أو ذات بعد قبلي خاص".



‏وأعرب المسؤول اليمني عن أمله" بأن تكون هذه المبادرة الإنسانية دافعا كبيرا، وتفهم في سياقها الصحيح نحو خطوات بناء الثقة، وأن تسرع من صفقة التبادل المتفق والموقع عليها، وأن تعزز من الهدنة الإنسانية المعلن عنها والتي لم تلتزم بها ميليشيا الحوثي حتى اللحظة".



وأعلن التحالف العربي في وقت سابق من اليوم الجمعة مغادرة طائرتين تقلان أسرى حوثيين إلى اليمن من السعودية.



ولم يصدر تعقيب من قبل جماعة الحوثي حول هذا الأمر، لكن الجماعة قالت قبل أيام إن من أعلن التحالف أنه سيطلق سراحهم ليسوا من أسراها وأن الأمر لا يعنيها.