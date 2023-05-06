صابر الرباعي عن مشاركته في حفل روائع الموجي: عدنا لزمن الفن الجميل

عبر المطرب صابر الرباعي، عن سعادته بالمشاركة في حفل روائع محمد الموجي الذي نظمته المملكة العربية السعودية أمس الخميس، ضمن فعاليات تتوسع في تنظيمها هيئة الترفيه التي يقودها تركي آل الشيخ.

وقال خلال مقابلة مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة "mbc مصر"، وعرضت مساء الجمعة، إنه مستمتع جدا الحفل الذي يعيدهم إلى للزمن الجميل.

وأضاف: "الحفل أعادتنا لزمن العمالقة.. شاركنا بالغناء أمام جمهور استثنائي لموسيقار استثنائي في حفل استثنائي".

وأشار إلى أن المطربين الكبار حاليا تعلموا على يد المغنين العظماء، كما أبدعوا في تقديم أعمالهم الغنائية، لكن كلا منهم يقدمه بطريقته.

وعرضت هذه المقابلة، ضمن كواليس حفل روائع الموسيقار المصري الراحل محمد الموجي الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأحيا الحفل عدد من النجوم بينهم من مصر شيرين عبد الوهاب وأنغام والمطربة مي فاروق، كما شارك به باقة من المطربين العرب وهم: عبادي الجوهر، ماجد المهندس، صابر الرباعي، عاصي الحلاني، زينة عماد.