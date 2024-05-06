أردوغان: أرحب بإعلان حماس قبولها وقف إطلاق النار

رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعلان حركة حماس قبولها وقف إطلاق النار، ودعا الدول الغربية للضغط على إسرائيل كي تتخذ الخطوة ذاتها.

جاء ذلك اليوم الاثنين، في خطاب وجهه للأمة عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وقال أردوغان: "نرحب بإعلان حماس قبولها وقف إطلاق النار بناء على توصياتنا، وننتظر نفس الخطوة من الجانب الإسرائيلي".

كما دعا الرئيس التركي جميع الأطراف الغربية إلى الضغط على الإدارة الإسرائيلية لوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم ، قال أردوغان، إن تركيا تعمل على زيادة الضغط على الصعيدين الدبلوماسي والتجاري من أجل إجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار. كانت حركة "حماس" قد أعلنت في بيان ، مساء اليوم الاثنين، أنها أبلغت الجانبين المصري والقطري بموافقتها على مقترحهم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وجاء في بيان "حماس"، أجرى رئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ومع وزير المخابرات عباس كامل، و"أبلغهما موافقة حماس على مقترحهما بشأن اتفاق وقف إطلاق النار"، وفقا لحساب المركز الفلسطيني للإعلام على "إكس".