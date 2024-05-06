فنادق الغردقة ومرسى علم تبتكر إبداعات لجذب السياح احتفالا بعيد الربيع

انتعشت الفنادق والقرى السياحية بمدينتي الغردقة ومرسي علم مع الاحتفال بعيد شم النسيم بقائمة مأكولات متنوعة وفقرات فنية متعددة، وسط ارتفاع ملحوظ في نسبة الإشغالات؛ وذلك لوجود إقبال من سائحي أوروبا، بالاضافة إلى السياحة الداخلية من المصريين.

وأكد علاء الدين محمود مدير فنادق بالبحر الأحمر لـ"الشروق"، أن المنتجعات السياحية بالغردقة شهدت ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإشغالات من السياحة الأجنبية والسياحة الداخلية، وذلك تزامنا مع احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم، مشيرا إلى أن الحجوزات المؤكدة تتراوح ما بين 80 إلى 95% مع استقبال الغردقة لسائحين من نحو 25 جنسية مختلفة، وأنها أصبحت تعد أبرز الوجهات للسائحين البولنديين، والرومان والألمان لقضاء احتفالات اعياد الربيع.

وأكد شريف طاهر مدير أحد فنادق الغردقة، أن الفنادق تقدم برامج ترفيهية على مدار اليوم، بالإضافة إلى الاكلات المعبرة عن أجواء شم النسيم وأعياد الربيع من رنجة وفسيخ والحلويات مع تقديم العروض الفنية الخاصة بفرق الترفيه بالفندق.

وأشار سعيد العتيق المدير التنفيذى لمجموعة فنادق بالبحر الأحمر لـ"الشروق"، أن أعياد الربيع رفعت إشغالات الفنادق بالبحر الأحمر لكاملة العدد، حيث تشهد الفنادق إقبالا كبير من المصريين الاجانب لقضاء اعياد الربيع على شواطئ البحر الاحمر، حيث يحتفل السائحون من مختلف الجنسيات بفنادق مرسي علم والغردقة بالبحر الاحمر، حيث قدمت الفنادق المأكولات الخاصة بالعيد والبيض الملون على البوفية الرئيسي للمطاعم، وسط تبادل التهاني بين السائحين الأجانب والعاملين بالفنادق.

وأكد الشيف محمد عبد الحميد، أن الاحتفالات الخاصة بعيد شم النسيم بمشاركة عدد من السائحين الأجانب من نزلاء الفنادق السياحية من مختلف الجنسيات الأوربية من بولندا والتشيك، وألمانيا رومانيا، وسويسرا، مع انتشار الورود في طرقات الفنادق، واكتسي البوفية بمأكولات العيد مثل الأسماك المملحة بأنواعها مثل الرنجة والفسيخ والأسماك المدخنة مع البصل الأخضر والليمون، والبيض الملون بأنواعه، والترمس والحمص والملانة، وحفلات رقص على أنغام الموسيقى الأوربية والموسيقى الهادئة على أضواء الشموع، وسط سعادةً وبهجة للسائحين المشاركين والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.



من جانبه قال شريف طاهر مدير الفندق، إن أغلب الفنادق تتسابق على تقديم أنواع ترفيهيه مختلفة لزوارها، موضحا أن نسبة الإشغال بالفندق تجاوزت 95%، حيث أقام الفندق حوض رغاوى كبير "برتى فوم"، مما لقي استحسان وإقبال الزوار عليه بأعداد كبيرة، والتقاط صور سلفى من داخله وسط حالة من البهجة بمشاركة السياح بالفندق.