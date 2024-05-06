اتحاد القبائل العربية يحذر من من خطورة اجتياح رفح: نتائجه كارثية على المنطقة بأسرها

حذّر اتحاد القبائل العربية، من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وذلك في أعقاب إعلان جيش الاحتلال عن عملية عسكرية في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة.

ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن اتحاد القبائل، مطالبته بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان.

وأوضح اتحاد القبائل أن اجتياح مدينة رفح ستكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها.

وذكر أنه على المجتمع الدولي بكل فئاته ممارسة أشد أنواع الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف عن هذا العدوان الخطير.

وشدد على أن المجتمع الدولي عليه الضغط على إسرائيل للاستجابة للجهود المصرية الرامية إلى تحقيق هدنة في غزة تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار.

وعبر عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني في رفضه كل الأساليب الهمجية والعدوانية التي تستهدف إجبار الفلسطينيين على التهجير.

وشدد الاتحاد على أن مصر لها موقفها الواضح منذ اليوم الأول للعدوان، ولم تتوانَ عن الاستمرار في المطالبة بوقف العدوان وتقديم المساعدات للفلسطينيين.

وفي وقت سابق من الاثنين، قال جيش الاحتلال، في بيان له: «بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي».

وأضاف: «هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت».

ونشر جيش الاحتلال على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خرائط تبين طرق الإخلاء.

ودعا سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المواصي، حيث يتم في هذا الإطار توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية