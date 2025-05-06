 الاحتلال يعتقل فلسطينيا محررا أُفرج عنه في صفقات التبادل مع حماس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل فلسطينيا محررا أُفرج عنه في صفقات التبادل مع حماس


نشر في: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 مايو 2025 - 10:23 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، الأسير المحرر وائل جاغوب من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية لـ«وفا» بأن الاحتلال اعتقل المحرر وائل الجاغوب، بعد مداهمة بناية سكنية في حي رفيديا بالمدينة.

يذكر أن الجاغوب، أفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة، بعد أن أمضى 24 عاما في سجون الاحتلال، إذ كان محكوما بالسجن المؤبد.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم محيط «مقام يوسف» شرق نابلس، ومناطق الضاحية، ومخيم بلاطة، ومنطقة عسكر البلد، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، ولم يبلغ عن اعتقالات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا، عند حاجز عسكري شرق نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر ثائر حنني من بلدة بيت دجن، أثناء مروره عبر حاجز بيت فوريك، المقام عند مدخل بلدة بيت فوريك، علما أنه أمضى 20 عاما داخل الأسر، وأُفرج عنه في 30-6-2024.

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