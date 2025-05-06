الخارجية الأمريكية: إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لغزة سيصدر الأيام المقبلة

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم، أنه سيصدر إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لقطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي، إلى أن هناك أنباء سارة للغاية.

كما قالت الخارجية الأمريكية أنه سيكون هناك مجموعة أخبار جيدة سيتم الإعلان عنها في الأيام القادمة شبيهة بإعلان اليوم بشأن الحوثيين.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة ستوقف قصف الحوثيين في اليمن بعد أن وافقوا على التوقف عن تعطيل ممرات الشحن المهمة في الشرق الأوسط.

ولدى استقباله رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في المكتب البيضاوي، قال ترامب “أعلن الحوثيون (…) أنهم لم يعودوا يريدون القتال. ببساطة لا يريدون القتال بعد الآن. وسنكرم ذلك. سنوقف القصف، وقد استسلموا”.

وأضاف: “قالوا: نرجوكم لا تقصفونا بعد الآن، ونحن لن نهاجم سفنكم".