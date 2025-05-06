حزب البديل من أجل ألمانيا: ميرتس نال جزاءه

رحب حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، بفشل زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس في الجولة الأولى من انتخابه كمستشار لألمانيا في البرلمان الاتحادي (بوندستاج) اليوم الثلاثاء.

وكتبت زعيمة الحزب أليس فايدل، على موقع "إكس" الإلكتروني: "هذا يظهر الأساس الضعيف الذي بُني عليه الائتلاف الصغير بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي تخلى المواطنون عن انتخابه".

وقال المدير التنفيذي الأول للكتلة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا بيرند باومان، في مقطع فيديو على "إكس": "هذا أمر جيد لأول مرة، لأنه لا يمكن السماح بهذا المستوى من الاحتيال الانتخابي، بأن يصبح المرء مستشارا بهذه الطريقة، ثم يمر الأمر ببساطة".

وأضاف باومان: "نال ميرتس جزاءه عن كل مؤامراته السابقة، وعن التحايل الانتخابي الفج الذي لم يحدث من قبل"، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة من التصويت من المرجح أن تجرى غدا الأربعاء.