قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، إن جميع أنحاء غزة تتعرض لقصف عنيف، وقصف بالدبابات، وغارات جوية.

وأضافت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، أن سكان غزة يتعرضون لعقاب جماعي، بعد مرور أكثر من شهرين على حصار القطاع.

وشددت على أهمية رفع إسرائيل الحصار فورا عن غزة، مؤكدة ضرورة السماح بتدفق الإمدادات الأساسية دون تأخير.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، والتي بدأت في 19 يناير الماضي، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس، ما أدى لاستشهاد 2459 فلسطينيًا وإصابة 6569 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.

🚨 Over two months of siege



🚨 Air strikes, tank fire, and heavy shelling across #Gaza



🚨 People are being collectively punished



🚨 The State of Israel must lift the siege



🚨 Basic supplies must be allowed to flow in pic.twitter.com/rls4vJm1Em