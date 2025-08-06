الناتو يكثف تسليح أوكرانيا بحزم دفاعية ضخمة وسط انتقادات لترامب لرفضه دعم كييف

بدأ حلف شمال الأطلسي (ناتو) تنسيق عمليات تسليم منتظمة لحزم كبيرة من الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك بعد إعلان هولندا تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون يورو (578 مليون دولار)، تشمل معدات للدفاع الجوي وذخائر ومساعدات أخرى.

وأعلنت السويد، الثلاثاء، أنها ستسهم بمبلغ 275 مليون دولار ضمن جهد مشترك مع جيرانها في الشمال، الدنمارك والنرويج، لتوفير مساعدات عسكرية بقيمة 500 مليون دولار تشمل أنظمة دفاع جوي وأسلحة مضادة للدبابات وذخيرة وقطع غيار.

ومن المتوقع أن تتم عمليتا تسليم للمعدات هذا الشهر، مع العلم أن حزمة الدول الإسكندنافية يتوقع أن تصل في سبتمبر. ويتم تزويد أوكرانيا بالمعدات استنادا إلى أولوياتها في ساحة المعركة.

وقال الحلف يوم الاثنين: "سيتم إعداد الحزم بسرعة وتسليمها بانتظام".

ويعد الدفاع الجوي الأولوية القصوى، إذ قالت الأمم المتحدة إن القصف الروسي المتواصل للمناطق المدنية خلف خطوط الجبهة أودى بحياة أكثر من 12 ألف مدني أوكراني.

وتحرز روسيا، بجيشها الأكبر، تقدما بطيئا لكنه مكلف على طول خط الجبهة الممتد لمسافة ألف كيلومتر. وهي تخوض حاليا عملية للسيطرة على مدينة بوكروفسك شرقي البلاد، وهي مركز لوجستي قد يفتح الطريق أمامها للتوغل بشكل أعمق داخل الأراضي الأوكرانية.

ويشتري الحلفاء الأوروبيون وكندا معظم المعدات التي ينوون إرسالها من الولايات المتحدة، التي تمتلك مخزونا عسكريا أكبر وأسلحة أكثر فعالية.