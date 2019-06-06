ركلات الترجيح تقود الصفاقسي لمواجهة النجم الساحلي بنهائي كأس تونس

قادت ركلات الترجي فريق الصفاقسي للصعود إلى المباراة النهائية في بطولة كأس تونس لكرة القدم، وذلك بعد اجتيازه عقب ضيفه الترجي التونسي اليوم الخميس في الدور قبل النهائي للمسابقة.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، حيث تقدم الترجي بهدف حمل توقيع نجمه طه ياسين الخنيسي في الدقيقة 61، قبل أن يتعادل فراس شواط للصفاقسي في الدقيقة 71.



ومع استمرار التعادل، لجأ الفريقان للعب وقتا إضافيا مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، لكنهما عجزا عن تغيير النتيجة، ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للصفاقسي .



وأحرز الصفاقسي جميع الركلات الأربع التي سددها لاعبوه فراس شواط وحمزة المثلوثي وأيمن الحرزي وعلاء الدين المرزوقي، فيما سجل للترجي سعد بقير فقط، وأخفق كل من أنيس البدري وسامح الدربالي.



وضرب الصفاقسي موعدا في المباراة النهائية مع النجم الساحلي، الذي تغلب 2 / 1 على مضيفه الملعب القابسي في وقت سابق اليوم.