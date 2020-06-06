تسجيل 407 إصابات جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم السبت 407 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 183 ألفا و678 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8646 حالة، بزيادة قدرها 33 وفاة مقارنة بأمس الجمعة.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 168 ألفا و900 حالة، بزيادة قدرها نحو 400 حالة مقارنة بأمس.

وبحسب إحصاء لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم (بتوقيت فرانكفورت) إلى 184 ألفا و924 حالات، وعدد الوفيات إلى 8658 حالة، وعدد حالات الشفاء 168 ألفا و480 حالة.

يُذكر أنه مر حوالي 18 أسبوعا منذ تسجيل ألمانيا أول حالة إصابة بالفيروس.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الجمعة، بلغ معدل الاستنساخ 68ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 5 أشخاص تقريبا في المتوسط.

وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.