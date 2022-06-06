الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من نظيره الجزائري

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تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الإثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون لم يكشف عن فحواها.

وأفادت مصادر رسمية موريتانية بأن الرسالة سلمها وزير الطاقة والنفط الجزائري محمد عرقاب الذي وصل إلى نواكشوط في زيارة رسمية تأجلت في وقت سابق من الشهر الماضي.

وتعاني أسواق التموين الموريتانية من تذبذب أسعار النفط المرتفعة ومن تغيير المورد الرئيسي للبلاد.

وسبق لموريتانيا أن أبدت اهتمامها بإبرام اتفاق مع الجزائر يضمن لها الحصول على احتياجاتها من النفط والغاز بأسعار تفضيلية، فيما عبرت الجزائر عن استعدادها لتوقيع اتفاق جديد مع جارتها الجنوبية.

وكان البلدان مرتبطين باتفاق سابق في هذا المجال ولكن تم إلغاؤه بسبب تراكم الديون على موريتانيا.