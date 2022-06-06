الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بارتكاب 464 خرقاً في البلاد رغم الهدنة

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الإثنين، المتمردين الحوثيين، بارتكاب 464 خرقاً منذ مطلع الشهر الجاري حتى يوم أمس الأحد، في سبع محافظات في البلاد.

وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان له: "إن الخروقات توزعت بين 155 خرقاً في محوري البرح غرب تعز (جنوب غرب) وحيس جنوب الحديدة(غرباً)، و118 خرقاً في جبهات محور حجة (شمال غرب)، و116 خرقاً في جبهات محور تعز، و60 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مأرب (شرقاً)، و ثمان خروقات في جبهات محور الضالع(جنوب)، وست خروقات في جبهات محافظة الجوف(شمالاً)، وخرقاً واحداً في جبهة ثرة بمحور أبين(جنوباً)".

وتنوعت الخروقات، وفقاً للمركز، بين "استهداف مواقع الجيش في الجبهات المذكورة بصواريخ الكاتيوشا وبإطلاق النار من عربات (بي إم بي) والمدفعية والعيارات المختلفة وبالطائرات المسيّرة المفخخة".

وأضاف المركز: "فيما استهدفت منازل المواطنين في الأحياء الشرقية لمدينة تعز بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، التي نتج عنها استشهاد أحد رجال الجيش وإصابة 13 آخرين، نتيجة هجمات حوثية بطيران مسير وبالقناصة".

وأشار المركز إلى أن قوات الجيش أحبطت خلال الفترة المذكورة "أكثر من ست محاولات تسلل لمجاميع حوثية مسلّحة باتجاه مواقع عسكرية مهمة".

كما اتهم الجيش، الحوثيين "باستحداث مواقع وشق خنادق وطرقات باتجاه مواقع الجيش في مختلف الجبهات، بالتزامن مع نشر عيارات وقناصة، إضافة إلى استقدام تعزيزات بشرية وعتاد قتالي من ضمنها دبابات ودوريات ودراجات نارية".

ولم يصدر الحوثيون تعليقاً حول هذه الخروقات حتى اللحظة.

وكان المبعوث الأممي، هانس جروندبرج، قد أعلن الخميس الماضي، تمديد الهدنة الإنسانية في البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ سنوات، شهرين إضافيين، وسط تبادل اتهامات متبادلة بين طرفي الصراع بشأن عرقلة تنفيذها.