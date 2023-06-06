الجامعة التكنولوجية بالأقصر تبحث مع الهيئة العربية للتصنيع إمكانية توريد معامل

استقبل الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، وفد من الهيئة العربية للتصنيع، لعرض خدماتهم في مجال توريد معامل كليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وبحث آليات التعاون المستقبلي المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمو محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.



واستعرض الوفد، الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع، مع بحث إمكانية توريد معامل ومستلزمات الكليتين وبرامجهما الأربعة، وأعمال الفرش والتجهيزات، إضافة إلى توريد معامل للبرامج الجديدة التي تستهدف الجامعة افتتاحها مستقبلا مثل برنامج تكنولوجيا IT، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة.



من جانبه، رحب الدكتور عادل زين الدين، بوفد الهيئة، مشيدا الخدمات المتميزة التي تقدمها الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي، منوطة ببحث أفضل العروض المقدمة للجامعة في مجال توريدات المعامل وأعمال الفرش والتجهيزات.