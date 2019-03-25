تعرف على تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن قائمة تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة، بقيادة رئيس الوزراء الفرنسي جون كاستكس الذي عينه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الماضية، والتي تتألف من 16 وزير و3 وزراء مفوضين و17 سكرتير دولة.

وأعلن الأمين العام للاليزيه الكسيس كوهلر عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة، في بيان، الاثنين.

ومن بين القائمة، تولت جابيريل آتال منصب المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، بدلاً من سبيث نداي. فيما تولت روكسانا ماراسينينو وزيرة شؤون الرياضة.

وتولت باربرا بومبيلي وزارة التحول البيئي، بينما تولى إيمانويل وارجون وزارة الإسكان، وتم تعيين جان بابتيست جباري وزيرا مفوضا للنقل.

وتولى وزير الحسابات العامة السابق جيرالد دارمانين، وزارة الداخلية بدلاً من كريستوف كاستنر. فيما احتفظت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي بحقيبتها، كما احتفظ أيضاً جان ميشيل بلانكر بوزارة التعليم. وبقى أوليفييه فيران وزيرا للصحة والتضامن.

فيما بقى وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، بينما، تم تعيين وزير الثقافة السابق فرانك ريستر وزيرًا مفوضًا للتجارة الخارجية. بينما تقلدت روزلين باشلوت وزارة الثقافة بدلاً منه.

وحملت إليزابيث مورينو، وزارة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة والتنوع وتكافؤ الفرص.

وعيّن مارك فيسنو وزير الدولة لشؤون العلاقات مع البرلمان ومشاركة المواطنين، فيما تولت أميلي دي مونتشالين وزيرة الخدمة العامة، وجوليان دينورماندي وزيرة الزراعة والأغذية.

بينما احتفظ فريديريك فيدال بصلاحياته كوزير للتعليم العالي والبحث والابتكار، وتولت أنيك جيراردين مسؤولية وزارة ما وراء البحار.

كما تم تعيين إليزابيث بورن وزيرة للعمل والتوظيف والاندماج، وإريك دوبوند موريتي وزيراً للعدل خلفاً لنيكول بيلوبيه، وتم تعيين جاكلين جولو وزيرة للتماسك الإقليمي والعلاقات مع السلطات المحلية.