 أحد أقارب بوتين يترأس حزبا يهدف لمكافحة الفساد في روسيا - بوابة الشروق
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أحد أقارب بوتين يترأس حزبا يهدف لمكافحة الفساد في روسيا

بوتين
بوتين
موسكو - د ب أ
نشر في: الإثنين 6 يوليه 2020 - 8:18 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يوليه 2020 - 8:18 م
جرى انتخاب رجل الأعمال رومان بوتين، وهو أحد أقارب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيسا لحزب يهدف إلى مكافحة مشكلة الفساد المنتشرة في البلاد، حسبما أفادت وسائل إعلام اليوم الاثنين.

ويعد السياسي رومان بوتين /42 عاما/ نجل أحد أبناء عمومة بوتين، ويرأس حزب "الشعب ضد الفساد" الذي تأسس عام 2013. ومن المنتظر أن يترأس الحزب لمدة خمسة أعوام، ويخطط حسبما أفادت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" لقيادة الحزب لدخول الدوما في العام المقبل لأول مرة.

وأفادت بوابة "ميدوسا"، التي تنتقد الحكومة بشكل متكرر، بأن رومان بوتين عمل في وكالة الاستخبارات الداخلية، مثل الرئيس بوتين.

وذكرت وسائل إعلامية أن رومان بوتين عضو في العديد من مجالس الإشراف على البنوك كما أنه يمتلك العديد من الشركات.

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