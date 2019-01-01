ولاية أسترالية تسجل أعلى زيادة يومية للإصابة بفيروس كورونا

سجلت ولاية فيكتوريا الأسترالية التي تضررت بشدة أعلى زيادة لها على الإطلاق في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الذي تستعد فيه السلطات لإغلاق حدودها مع ولاية نيو ساوث ويلز.

وبوفاة رجل في التسعينات من عمره يرتفع عدد الوفيات في الولاية بمرض كوفيد-19 إلى إلى 105 حالات.

وقال رئيس وزراء فيكتوريا دانيال اندروز اليوم الاثنين إنه من بين 127 حالة جديدة، كان هناك 53 من بين 3 الاف شخص احتجزتهم الشرطة فى شققهم فى تسعة مجمعات سكنية عامة منذ يوم السبت.

وقال أندروز إن عدد حالات الاصابة الكبير بعد الإبلاغ عن 74 حالة يوم الأحد يعكس الرقم القياسي اليومي للفحوصات الذي تجاوز 24 ألفا و 500 شخص.

كما أعلن أندروز أن حدود ولايته مع ولاية نيو ساوث ويلز سيتم إغلاقها في وقت متأخر من مساء الثلاثاء في اتفاق تم التوصل إليه بين رئيسي الوزراء في الولايتين ورئيس الوزراء سكوت موريسون.