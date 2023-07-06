الكرملين: ليس لدينا علم بمكان تواجد بريجوجين

قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه لا يعلم مكان قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، بعد إعلان رئيس بيلاروس الكسندر لوكاشينكو، إنه عاد إلى روسيا.

ونقلت وكالة انترفاكس الروسية، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف القول، اليوم الخميس، "لا.. نحن لا نتابع تغييرات مكان تواجد يفجيني بريجوجين، ونحن نفتقر للوسائل والإرادة للقيام بذلك".

ويشار إلى أنه بعد التمرد الفاشل لقوات فاجنر ضد القيادة العسكرية الروسية منذ نحو أسبوعين، كان من أحد شروط العفو مغادرة بريجوجين إلى بيلاروس، وقال بيسكوف إن هذه الشروط مازالت قائمة.

وكان لوكاشينكو، قد قال في وقت سابق: "يفجيني بريجوجين في سان بطرسبرج، أين كان صباح اليوم؟ ربما ذهب إلى موسكو أو مكان آخر ولكنه ليس في بيلاروس" وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بيلاروس.