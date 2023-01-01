فينيسيوس ورودريجو يعلقان على صفقة ريال مدريد

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رحب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، بالوافد الجديد أردا جولر، المنضم حديثا للميرنجي خلال الميركاتو الصيفي.

وتوصل برشلونة لاتفاق مع فنربخشة لضم جولر، لكن اللاعب، الملقب بـ "ميسي تركيا" قرر الانضمام في النهاية لريال مدريد.

وأبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فينيسيوس حرص على توجيه رسالة ترحيب بأردا جولر، بعد إتمام الصفقة.

وقال فينيسيوس عبر حسابه على تويتر "لاعب آخر يفضل الانضمام للنادي الأعظم".

وكتب رودريجو جويس لاعب الملكي "موهبة أخرى تنضم إلى عائلة مدريد.. أهلا بك أردا جولر".

يشار إلى أن ريال مدريد ضم أردا جولر بعقد لمدة 6 سنوات، وسيدفع 20 مليون يورو، مع وضع 20% نسبة من إعادة البيع، ومتغيرات إضافية خاصة بأداء اللاعب والضرائب.