محافظ أسيوط يوجه بتكثيف الحملات الرقابية بالمراكز والأحياء

وجه اللوء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق الرقابة للتصدي لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بمراكز وقرى المحافظة وتنفيذ الحملات في مواعيد مختلفة لتحقيق الانضباط.

وأوضح محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، إنه تنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط تم تنفيذ حملة تموينية مشتركة مع إدارة تموين البدارى بمشاركة علاء الناظر نائب رئيس المركز وأيمن أحمد على مدير ادارة تموين البداري، ومسئولي الإشغالات ومباحث تموين تم خلالها ضبط تجميع 8 أجولة دقيق بلدي استخراج 82% دون وجة حق بقصد بيعها في السوق السوداء.

وتم ضبط الكمية والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم ضبط كمية من السجائر بيع بأزيد من السعر وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرض المحاضر على السلطات المختصة، مؤكدًا مواصلة الحملات للحد من تهريب السلع المدعمة ووصول الدعم لمستحقيه.