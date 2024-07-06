مستشار الأونروا :لا شيء يبرر استهداف المدارس وقتل المدنيين في غزة

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قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن المدرسة المستهدفة في مخيم النصيرات من أكثر المدارس اكتظاظا بالنازحين.

وأضاف أبو حسنة نزود جيش الاحتلال الإسرائيلي مرتين يوميا بإحداثيات المدارس التي تؤوي نازحين، بحسب موقع "الجزيرة نت" الاخباري.

وتابع "لا شيء يبرر استهداف المدارس وقتل عشرات المدنيين".

وأضاف أن الجميع يستنكر استهداف المرافق الأممية، وما يحدث على الأرض شيء مجنون، موضحا أن ما يحدث ضد منشآت الأمم المتحدة في غزة سيشكل سابقة لدول أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة في مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وقالت الوزارة إن غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في المخيم، مما أسفر عن استشهاد 15 شخصا وإصابة عشرات آخرين، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

من جهته، واستهدفت الصواريخ مباشرة النازحين الذين لجأوا للمدرسة، مشيرا إلى أن القصف استهدف نازحين هُجروا من خان يونس بعد تحذيرات الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، قالت قناة الأقصى الفلسطينية إن عدد شهداء المجزرة ارتفع إلى 14، مشيرة إلى أن مدرسة الجاعوني التي تم استهدفها بغارة إسرائيلية تعرضت للقصف للمرة الثالثة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي.