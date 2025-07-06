توافد طلاب الثانوية العامة على لجان عين شمس لأداء امتحان الرياضيات البحتة

بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بأجا في الدقهلية

مصدر طبي: الضحية العاشرة في حادث الطريق الإقليمي لفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى الباجور العام

مصدر بفريق البحث عن مفقودي الحفار الغارق في جبل الزيت: غدا آخر يوم في البحث ثم تتوقف العمليات بشكل كامل