توافد طلاب الثانوية العامة على لجان عين شمس لأداء امتحان الرياضيات البحتة

توافد طلاب الصف الثالث الثانوي، صباح اليوم الأحد، على لجان الامتحانات بمدرسة بن خلدون بنين بعين شمس، لأداء امتحان مادة الرياضيات البحتة، لشعبة علمى رياضيات، وسط تشديدات أمنية وتنظيمية مكثفة أمام المدرسة.
ورافق عدد كبير من أولياء الأمور أبناءهم منذ الصباح الباكر، ووقفوا أمام المدارس حتى بدء الامتحان، في مشهد يتكرر يوميًا يعكس حالة القلق والحرص على دعم الطلاب نفسيًا.
وشهد محيط المدارس انتشارًا أمنيًا ملحوظًا في أثناء دخول الطلاب الى المدرسة، وإجراء اعمال التفتيش لمنع الغش بواسطة الهواتف المحمول أو الساعات والسماعات الذكية.