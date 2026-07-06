ارتفاع حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا إلى 3342 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا قبل نحو أسبوع ونصف إلى 3342 شخصا، وفقا لأرقام رسمية صدرت يوم الأحد.

وقال رئيس الجمعية الوطنية، خورخي رودريجيز، في منشور على منصة إكس إن نحو 16 ألفا و 740 شخصا قد أصيبوا، وفقد أكثر من 17 ألف شخص منازلهم.

وقد ضرب الزلزالان اللذان بلغت قوتهما 2ر7 و 5ر7 درجة فنزويلا في 24 يونيو/حزيران، وتبعتهما سلسلة من الهزات الارتدادية الأضعف. وكانت ولاية لا جوايرا الساحلية من بين المناطق الأكثر تضررا.

وتواصل فرق الإنقاذ من فنزويلا، مدعومة بعمال طوارئ من عدة دول أخرى، البحث عن ناجين محاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة.

وقالت السلطات إن 190 مبنى قد دمر، وتعرض ما لا يقل عن 856 مبنى آخر لأضرار جسيمة، بما في ذلك العديد من المستشفيات. ولا تزال بعض الجسور والطرق غير ممهدة تماما، مما يعقد جهود الإغاثة.