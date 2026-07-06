الفلبين تبدأ إجراءات عزل نائبة الرئيس سارة دوتيرتي

يبدأ مجلس الشيوخ الفلبيني، بصفته محكمة عزل، محاكمة نائبة الرئيس سارة دوتيرتي اليوم الاثنين.

وجرى نشر أكثر من 6 آلاف ضابط شرطة، بما في ذلك فرقة مكافحة الشغب، لتأمين مجلس الشيوخ، حيث كان من المتوقع أن يتجمع المتظاهرون المؤيدون والمعارضون لدوتيرتي. ويمكن لدوتيرتي أو محاميها المثول في بداية المحاكمة، التي ستستمر لمدة 92 يوما، وفقا لخطة ما قبل المحاكمة التي اطلعت عليها وكالة أسوشيتد برس (ا ب).

وإذا أدينت بالتهم المنسوبة إليها، والتي تشمل جمع ثروة غير مبررة والتهديد علنا باغتيال ماركوس، فقد تحرم دوتيرتي بشكل دائم من شغل مناصب عامة. وهي تنفي هذه التهم.

وستكون الإدانة بمثابة ضربة قاضية لخطتها المعلنة للسعي للوصول إلى الرئاسة في منتصف عام 2028، عندما ينهي ماركوس فترة ولايته البالغة ست سنوات. ولقد كانا شريكين في السباق الانتخابي في انتخابات عام 2022 في تحالف خاطف جمع بين القوة التصويتية لاثنتين من أعتى العائلات السياسية في البلاد، لكن هذا الاتحاد انهار سريعا.

ونائبة الرئيس هي ابنة الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي، سلف ماركوس. وكان قد ألقي القبض عليه العام الماضي بناء على أوامر من المحكمة الجنائية الدولية ونقل جوا إلى لاهاي، حيث لا يزال محتجزا ومن المقرر أن يواجه المحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية في 30 نوفمبر.