حملات تموينية بشمال سيناء تضبط 3 أطنان دقيق مدعم وتحرر عددًا من المخالفات

واصلت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء حملاتها المكثفة بمختلف مدن المحافظة، لضبط المخالفات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز.

وذكر بيان لمديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء أن إدارة الرقابة التموينية نفذت حملة مكبرة بمدينة الشيخ زويد، أسفرت عن ضبط واقعة حيازة وتجميع كمية من الدقيق البلدي المدعم استخراج 87.5%، بلغت نحو 3 أطنان، بإجمالي 200 جوال زنة 14 كجم للجوال، جرى تعبئتها داخل أجولة دقيق سياحي حر، بقصد طرحها للبيع في السوق السوداء والتربح غير المشروع من الدعم المخصص للمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي مدينة العريش، نفذت الأجهزة الرقابية بالمديرية حملة تموينية أسفرت عن تحرير محضر تصرف لأحد المخابز البلدية في 65 جوال دقيق بلدي مدعم، زنة 50 كجم للجوال، إلى جانب تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بالشهادات الصحية.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حفاظًا على المال العام، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية حقوق المواطنين.





