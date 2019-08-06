الجيش الليبي يعلن تدمير طائرة شحن تركية على متنها أسلحة في مصراتة

المسماري: مدينة مرزق تعرضت لهجوم إرهابي.. واستهدفنا المهاجمين بضربات جوية دقيقة





أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، اليوم الثلاثاء، استهدافها طائرة شحن عسكرية من طراز «إل يوشن» في الكلية الجوية بمصراتة، قادمة من تركيا وعلى متنها ذخائر وأسلحة لدعم الميليشيات الإرهابية.

وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، في بيان، إن الاستهداف لهذه الطائرة تم بصاروخ واحد فقط وبدقة عالية؛ وذلك مراعاة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وفقًا لموقع «قناة ليبيا».

وأكدت القيادة العامة أن التقييم النهائي للقصف انتهى لتدمير الطائرة دون أي أضرار جانبية في المباني والآليات والأفراد، محذرة دولًا أجنبية لم تسمها من دعم الميليشيات بالأسلحة والذخائر والمعدات.

في غضون ذلك، أظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران داخل الكلية الجوية الواقعة جنوب مدينة مصراتة، وسجلت دوي انفجار متتال للذخائر.

وهذه ثاني مرة يستهدف فيها الجيش الوطني الليبي، الكلية الجوية بمصراتة، في أقل من أسبوع، بعدما نفذ السبت الماضي عدة غارات جوية على هذه القاعدة الجوية ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، في دعم الميليشيات المسلحة التابعة لقوات حكومة الوفاق.

وتتبع قاعدة الكلية الجوية في مصراتة سلطة حكومة الوفاق الليبية، وتنطلق منها طائراتها الحربية وطائرات دون طيار «درون»، كما تقوم بدور عسكري مهم في دعم قواتها من خلال استقبال الأسلحة والذخائر القادمة من الخارج وخصوصًا من تركيا.

من جهته، أكد آمر غرفة عمليات القوات الجوية المتمركزة حاليًا في قاعدة عقبة بن نافع الجوية (الوطية) اللواء محمد المنفور، أن طائرات سلاح الجو استهدفت طائرة نقل كانت محملة بالذخائر والعتاد في مطار مصراتة العسكري وتم تدميرها بالكامل، كما تم استهداف محطتي رادار «بي 12» و«بي 14» للدفاع الجوي.

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن مدينة مرزق تعرضت لهجوم إرهابي كبير من قبل عصابات يقودها المدعو حسن موسى، من خلال اقتحام المدينة من ثلاثة محاور مستخدمًا الدبابات؛ ما أدى لحدوث مجزرة بحق المدنيين فأصدر قائد الجيش المشير خليفة حفتر تعليمات بحماية المدنيين في المدينة، حيث جرى إرسال طائرات لإنهاء هذا العمل وتم استهدافهم بضربات جوية دقيقة وتدمير عدد كبير من الآليات المشاركة في هجوم مرزق.

وأكد المسماري، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج دعم موسى بـ50 مليون دينار تحت مسمى قوة دفاع الجنوب من أجل التشويش على تقدم القوات المسلحة في المنطقة الغربية تحقيقًا لأهداف إخوانية ممولة من قطر وتركيا.

من ناحية أخرى، جدد مجلس الأمن الدولي دعوته لطرفي النزاع في ليبيا، لوقف إطلاق النار والعودة سريعًا إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة.

وقال الموقع الرسمي للبعثة الأممية للدعم فى ليبيا، إن أعضاء المجلس رحبوا بدعوة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، خلال إحاطته الأخيرة في التاسع والعشرين من يوليو الجاري، إلى إعلان هدنة بين جميع الأطراف بمناسبة عيد الأضحى، معربين عن دعمهم الكامل لها.

وأشار الأعضاء إلى أنه يتعين أن تقترن الهدنة باتخاذ تدابير تهدف إلى بناء الثقة بين جميع الأطراف.