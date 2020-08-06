الاقتصاد الفلبيني يدخل في ركود بعد انكماش قياسي في الربع الثاني بسبب كورونا

أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الوطني سجل انكماشا قياسيا في الربع الثاني، في ظل قيام البلاد بفرض واحدة من أطول فترات الإغلاق في آسيا وأكثرها صرامة للسيطرة على تفشي كورونا.

ووفقا لهيئة الإحصاء الفلبينية، فقد انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 16.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو على أساس سنوي.

ولفتت الوكالة إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الثاني شهد "أدنى نمو فصلي مسجل" منذ بدء تسجيل البيانات عام 1981.

وقال كارل كندريك تشوا، القائم بأعمال وزير التخطيط الاجتماعي والاقتصادي: "تواجه بلادنا أكبر أزمة في نحو 8 عقود".

وأوضح تشوا أنه رغم أن إغلاق جزيرة لوزون، وهي الأكبر من حيث عدد السكان في البلاد وبها العاصمة مانيلا، في الفترة من منتصف مارس إلى يونيو، قد نجح في منع حدوث ما يصل إلى 3.5 مليون إصابة بكورونا، فإن "الثمن كان كبيرا جدا، فقد أدى هذا إلى إغلاق نحو 75% من الاقتصاد".

ومع تسجيل انكماش في الربع الثاني تكون الفلبين قد دخلت في حالة ركود من الناحية الفنية، بعدما كان الاقتصاد انكمش في الربع الأول بنسبة 0.7%، بتعديل عن نسبة الـ0.2% التي كان تم إعلانها في مايو.