نبيلة مكرم: استمارة «نوّرت بلدك» تساعدنا في دمج العمالة العائدة بفرص العمل في المحافظات

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه وبالتعاون مع وزارة التخطيط، تم تحليل بيانات العائدين من الخارج من خلال استمارة "نوّرت بلدك" التي ساعدت في تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا والمهن التي يمتهنونها والمهارات المتوافرة لديهم.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم - بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الخميس - أن استمارة نورت بلدك تساعد في إعادة دمج هذه العمالة في خطط التنمية، بالتعاون مع المحافظات المختلفة لمعرفة فرص العمل المتاحة في كل محافظة وفرص الاستثمار الممكنة، على أن تتسق تلك الفرص مع إمكانات العمالة العائدة، وتتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة؛ وهو ما يسهم في توطين أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لاستعراض جهود التعاون المشترك في مبادرة "نورت بلدك" للتعرف على بيانات المصريين العائدين من الخارج؛ تمهيدًا لدمجهم في خطط ومشروعات التنمية المختلفة بالمحافظات وتوفير فرص عمل لهم ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة باستيعاب العمالة العائدة من الخارج المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من نيڤين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وأسامة القاضي محافظ المنيا ، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وطارق الفقي محافظ سوهاج وعصام سعد محافظ أسيوط والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وممثلين لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما حضر الاجتماع بمقر الوزارة كل من محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وأشرف عطية عبد الباري محافظ أسوان، وأشرف الداودي محافظ قنا، وقيادات وزارة التنمية المحلية.

واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال الاجتماع، أهم مؤشرات والمعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، وجاءت في صدارة مهن المسجلين في استمارات "نورت بلدك" العمالة الفنية الحرفية، الإدارة والتسويق، المجال التجاري والمصرفي، والهندسة والبناء والسياحة والفنادق والزراعة والصيد، ومن أبرز محافظات الوجه القبلي سوهاج، اسيوط، المنيا، وقنا، والوجه البحري الدقهلية، القاهرة، الغربية، الشرقية، الجيزة، الوادي الجديد، وكفر الشيخ.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أهمية الوقوف على فرص العمل المتاحة بالمحافظات المختلفة للاستفادة من استمارة "نوّرت بلدك" وما تتضمنه من بيانات دقيقة تحتوي على المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمتضررين إثر جائحة كورونا، وذلك تمهيدًا لتوفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلاءمة مع تلك المهارات وتعزيز كفاءاتهم، بما يساعد في خلق فرص عمل مناسبة لهم والاستفادة من مهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، وذلك في إطار خطة الدولة للاستثمار في العنصر البشري بدمجهم في عدد من المشروعات القومية للدولة.

وذكر بيان وزارة الهجرة، أنه في ختام الاجتماع الاتفاق على عدد من التوصيات والمقترحات، منها إطلاق موقع إلكتروني للعائدين من الخارج يشمل البيانات الأساسية لكل شخص وعلى رأسها سابقة أعماله وتخصصه، بالإضافة لحصر فرص العمل المتاحة في كل محافظة وإتاحتها على الموقع، كذلك توفير خط ساخن لكل محافظة مخصص لتلقي شكاوى أو استفسارات أو مقترحات العمالة العائدة.

كما تم الاتفاق على قيام وزارة الهجرة بموافاة وزارة التنمية المحلية بحصر بأعداد العمالة العائدة موزعة على المحافظات، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية إعداد حصر بفرص العمل والفرص الاستثمارية الموجودة بالمحافظات المستهدفة وموافاة وزارتي الهجرة والصناعة بها وكذا مقترحات المحافظين في هذا الشأن.

وتم الاتفاق أيضاً على تشكيل لجنة تضم ممثلين للوزارات المعنية، تتولى متابعة ملف العائدين وتوفير فرص عمل لهم، على أن يتم عقد اجتماع موسع الوزراء المعنيين والمحافظين بمقر مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة لمتابعة آخر المستجدات فى هذا الملف المهم.