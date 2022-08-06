أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها نفذت عملية مشتركة مع كتائب المقاومة الوطنية وكتائب المجاهدين وكتائب شهداء الأقصى.

وقالت السرايا، في بيان مقتضب أوردته وسائل إعلام، إن العملية المشتركة استهدفت مستوطنات تيفوت وسديروت وكيسوفيم والعين الثالثة وصوفا بقذائف صاروخية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحضيرات لعملية جوية على غزة قد تستغرق أسبوعا، وقال إنه لا مفاوضات حاليا مع حركة الجهاد الإسلامي بشأن وقف لإطلاق النار.

كما تحدث جيش الاحتلال عن أن مروحيات حربية وجنودا من وحدة ماغلان قصفت أربعة مواقع عسكرية لحركة الجهاد في قطاع غزة.

وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية قد أعلنت اليوم السبت، مواصلة ما أسمتها "العملية العسكرية"، في إشارة إلى العدوان على القطاع.

وقالت وكالات أنباء، إن وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس أجرى تقييما للوضع صباح اليوم السبت بمشاركة رئيس الأركان، ومدير عام وزارة الأمن، ورئيس شعبة الاستخبارات أمان، ورئيس شعبة العمليات، ومنسق عمليات الحكومة، ورئيس الشعبة الأمنية - السياسية في وزارة الأمن.

وتزعم قوات الاحتلال أن "العملية التي تشنها على قطاع غزة تستهدف مواقع وقيادات من حركة سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي"، إلا أن لقطات عديدة أظهرت أن العدوان يستهدف مدنيين على صعيد واسع.