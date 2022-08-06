مصدر بالأنفاق: استمرار التشغيل التجريبي لمترو الكيت كات

تسيير قطار بدون ركاب ذهابا وإيابا للتأكد من سلامة الأعمال الكهروميكانيكية ونظم الإشارات والتحكم

قال مصدر ‏بالهيئة القومية للأنفاق، إن أعمال التشغيل التجريبى لمحطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى ٣ يوليو الماضى، تسير بشكل جيد ومنضبط، وأثبت التشغيل خلال الفترة الماضية توافق الجباريت الخارجى للقطار مع الأرصفة والأعمال المدنية للمحطات والنفق.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن موعد افتتاح المرحلة الجديدة للجمهور، والتى تضم ٤ محطات وهى «ناصر وماسبيرو وصفاء حجازى (الزمالك) والكيت كات»، لم يتحدد حتى الآن، ولم نبدأ الاستعداد لحفل الافتتاح، بما يعنى استمرارية التشغيل التجريبى لها بعض الوقت.

وأشار المصدر، إلى أنه يتم تسيير قطار بدون ركاب فى الاتجاهين ذهابا وإيابا على السكة، للتأكد من عدم وجود أى تعارضات أو ملاحظات على التشغيل، ومراجعة مدى سلامة الأعمال الكهروميكانيكية،‫ والقوى الكهربائية والاتصالات، ونظم الإشارات والتحكم، والتى تيقنت الهيئة من جاهزيتها بشكل كامل.

وأكد أنه تم الانتهاء من محطتى ناصر وماسبيرو بشكل كامل وأصبحتا جاهزتين للتشغيل، بينما تتبقى بعض التشطيبات الداخلية بمحطتى صفاء حجازى

والكيت كات وجار الانتهاء منها خلال أيام، لتكون جميع المحطات جاهزة لاستقبال الركاب رسميا.

يذكر أن محطة جمال عبدالناصر ستكون محطة تبادلية بين الخطين الأول للمترو (المرج ـ حلوان) والثالث، وستكون أكبر محطات الجزء المنتظر افتتاحه.