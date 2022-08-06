فيوتشر يعود للمربع الذهبي بثنائية أمام المحلة في الدوري

عاد فريق فيوتشر للمركز الرابع لجدول ترتيب الدوري الممتاز بعد الفوز على غزل المحلة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة 29 للدوري الممتاز.

وفي الدقيقة 43 اهتزت الشباك لأول مرة في اللقاء، عرضية من محمد رضا من الجهة اليمنى قابلها كريم نيدفيد بتسديدة أرضية على يمين الحارس مسجلا هدف التقدم.

ورد غزل المحلة سريعا كرة طولية استلمها عبده يحيى على رأسه لتصل إلى أحمد النادري الذي أعاد الكرة للأول ليسدد من مرة واحدة في الشباك مسجلا التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة 64 استطاع فيوتشر من التقدم مجددا، بينية طولية من أحمد رفعت لجوزيف جوناثان الذي تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة على يسار عمرو شعبان مسجلا هدف التقدم.

وبهذه النتيجة، يصل فيوتشر للمركز الرابع برصيد 48 نقطة، فيما تجمد رصيد المحلة عند النقطة 30 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري.