انفصال كيم كارداشيان عن الممثل بيت ديڤيدسون بعد 9 أشهر من المواعدة

كشفت تقارير أجنبية، عن انفصال نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الممثل بيت ديڤيدسون بعد 9 أشهر من المواعدة.

وأفادت التقارير بأن الانفصال تم خلال هذا الأسبوع؛ بسبب تضارب مواعيدهما وانشغال كل منهما عن الآخر لفترات طويلة.

جدير بالذكر أن كيم كارداشيان ارتبطت رسميا ببيت ديڤيدسون في مارس الماضي، وذلك عقب فوزها في قضية طلاقها من زوجها السابق كاني ويست.

وفيما تم الانفصال هذا الأسبوع، إلا أن كيم لم تعلق على الموضوع وهي مستمرة بمشاركة متابعيها يومياتها بشكل عادي.

أما عن أخبار طلاق كيم من كاني فإن الأمور مازالت قيد الإجراء.

وكانت كيم قد قررت في مارس الماضي، إعلان علاقتها رسمياً مع الممثل الكوميدي لـ Saturday Night Live حيث شاركت كيم البالغة من العمر 41 عامًا مع متابعيها على إنستجرام صور جديدة لها و لبيت ديفيدسون 28 عامًا، وعلّقت عليها "سنستخدم سيارة من!".

أتت هذه المشاركة بعد اسبوعين من إعلان كيم كارداشيان أنها أصبحت عازبة بشكل رسمي وقانوني بعد فوزها في قضية طلاقها من زوجها السابق كانيه ويست والد أبنائها.