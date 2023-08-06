وزيرة خارجية ألمانيا تشيد بمباحثات السلام لأجل أوكرانيا بالسعودية

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أشادت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بإجراء مباحثات للتوصل لحل سلمي لأجل أوكرانيا في المملكة العربية السعودية.

وقالت بيربوك، لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "أي ملليمتر تقدم في اتجاه تحقيق سلام عادل ومنصف يجلب بعض الأمل للشعب في أوكرانيا".

ويشارك في المباحثات في جدة، مسئولون من نحو 40 دولة، على سبيل المثال من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وألمانيا إلى جانب أوكرانيا.

ولم يتم توجيه دعوة لروسيا التي بدأت الحرب ضد أوكرانيا منذ أكثر من 17 شهرا.

ويتعلق الأمر خلال المباحثات بتنفيذ "صيغة السلام" التي وضعها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأجل حل النزاع، وجوهر ذلك هو طلب سحب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية.

وقالت وزيرة خارجية ألمانيا، إن الرئيس الأوكراني أوضح مسارا حاسما تماما في صيغته للسلام.