 وزير صحة لبنان: مخزون المستلزمات الطبية والأدوية يكفي بين 3 و4 أشهر حال اندلاع الحرب - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 أغسطس 2024 8:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

وزير صحة لبنان: مخزون المستلزمات الطبية والأدوية يكفي بين 3 و4 أشهر حال اندلاع الحرب

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 8:11 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 8:11 م

قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إنّ مخزون المستلزمات الطبية والأدوية يكفي فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر حال اندلاع الحرب.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الحدث»، اليوم الثلاثاء، أن أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا في هجماتها على لبنان مثل الفوسفور، مشيرًا إلى أن الوزارة رفعت من درجة الجاهزية منذ بداية التصعيد.

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان خلف 100 ألف نازح، مشيرًا إلى أن هذا الرقم قد يتضاعف عدة مرات إذا توسعت الاعتداءات.

ونوه بأن الوزارة نفذت تدريبات طوارئ بكل المستشفيات، لافتا إلى أنه في العدوان الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية أصيب أحد المستشفيات لكنه استطاع في غضون ساعة استقبال أكثر من 60 جريحًا.

وشدد على أهمية هذه التمرينات من أجل تحضير الكوادر الطبية والمستشفيات لأي ظروف طارئة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك