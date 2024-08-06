ماذا يحدث في البورصات العالمية؟ وهل تتكرر أزمة 2008؟ عضوة مجلس إدارة البورصة توضح

أكدت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية وخبيرة أسواق المال، أن العالم بعيد كل البعد عن تكرار أزمة 2008 المالية العالمية، وذلك رغم التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية، منذ يوم الخميس الماضي.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «الساعة 6» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الثلاثاء، تعليقا على الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسواق الأسهم في آسيا وأوروبا، إن عددا من خبراء الاقتصاد توقعوا هذا الهبوط، عازية ذلك بشكل أساسي إلى تقرير الوظائف الأمريكي الصادر يوم الجمعة، والذي أظهر ارتفاعا في معدلات البطالة تجاوز التوقعات، ليصل إلى 4.3% في يوليو الماضي، وهو أعلى معدل خلال ثلاث سنوات.

وأشارت إلى أن ارتفاع معدل البطالة يعكس حالة من الركود في القطاعين الصناعي والإنتاجي، لافتة إلى أن الاقتصاد الأمريكي يشكل ثلث الاقتصاد العالمي، معقبة: «هناك مقولة اقتصادية تقول إذا أصيب الاقتصاد الأمريكي بنزلة برد أصيب الاقتصاد العالمي بالتهاب رئوي».

وعزت رانيا يعقوب التراجعات أيضا إلى عدة أسباب، منها خيبة أمل المستثمرين من نتائج أعمال قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة، الذي كان المحرك الرئيسي لنمو البورصة الأمريكية منذ بداية العام.

ولفتت إلى قيام المستثمر الأمريكي وارن بافيت ببيع نصف حصته في شركة «أبل» يوم الخميس الماضي، بقيمة بلغت 40 مليار دولار، معتبرة أنها إشارة سلبية إزاء مستقبل نمو أسهم التكنولوجيا المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالبورصة المصرية، أكدت أن المشهد المحلي مطمئن، مشيرة إلى أن عمليات البيع تركزت على الأفراد، في حين أن المؤسسات والمستثمرين الأجانب اتجهت نحو الشراء، وهو ما يعتبر مؤشرا إيجابيا مقارنة بنظيرتها اليابانية، التي شهدت تراجعا أمس بنسبة 13%، وانخفاض قيمة رأس المال السوقي بمقدار 300 مليار ين.