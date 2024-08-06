 غدا.. البابا تواضروس في زيارة رعوية إلى مدينة الإسكندرية - بوابة الشروق
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غدا.. البابا تواضروس في زيارة رعوية إلى مدينة الإسكندرية

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 11:24 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 11:26 م


يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى الإسكندرية، غداً الأربعاء، تستمر لأيام، حيث يلقي العظة الروحية من مقر كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.

ويشارك في الحضور الآباء الأساقفة، رؤساء القطاعات الإدارية الثلاثة، الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف كنائس غرب، والأنبا هرمينا، أسقف كنائس وسط وشرق، والقمص إبرام إيميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى، وبحضور الشعب القبطي.

كما يدشن البابا تواضروس، كنيسة السيدة العذراء بالدخيلة، السبت المقبل.

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