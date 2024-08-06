

يبدأ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، زيارة رعوية إلى الإسكندرية، غداً الأربعاء، تستمر لأيام، حيث يلقي العظة الروحية من مقر كنيسة السيدة العذراء بمحرم بك.

ويشارك في الحضور الآباء الأساقفة، رؤساء القطاعات الإدارية الثلاثة، الأنبا بافلي أسقف كنائس المنتزه، والأنبا إيلاريون أسقف كنائس غرب، والأنبا هرمينا، أسقف كنائس وسط وشرق، والقمص إبرام إيميل، وكيل عام كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، راعي الكنيسة المرقسية الكبرى، وبحضور الشعب القبطي.

كما يدشن البابا تواضروس، كنيسة السيدة العذراء بالدخيلة، السبت المقبل.