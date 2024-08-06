اللواء سمير فرج: إسرائيل لن تستطيع مواجهة إيران وحزب الله في وقت واحد

- الصراع القادم بالمنطقة سيكون حول المياه والغاز.. وطهران لديها برنامج نووي تهدف إلى الانتهاء منه

قال الخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، إن مصر تواجه تحديات استراتيجية كبيرة على كافة الحدود.

وذكر أن مشكلة سد النهضة تعد من أهم التحديات أمام مصر الآن، لكنها لن تتأثر بانهيار السد، وأن ما سيحميها هو السد العالي وبحيرة توشكى.

وأضاف خلال ندوة نظمتها لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة وكيل النقابة حسين الزناتي أن السودان سيغرق بالكامل حال انهيار سد النهضة الإثيوبي.

ولفت إلى أن الهضبة الأثيوبية تقع عليها 7 سنوات جفاف ومثلهم مياه غزيرة، وأن السنوات الماضية كانت غزيرة، ومصر الآن تخشى ال 7 سنوات جفاف.

وأكد فرج، أن الصراع القادم في المنطقة سيكون حول المياه والغاز الطبيعي، لافتا إلى أن مصر دائما آمنه، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى تدعيم القوات العسكرية المصرية وخاصة البحرية لتأمين استثمارات الغاز الطبيعي.

في سياق أخر، أكد الخبير الاستراتيجي، إن إيران لديها الآن برنامج نووي تهدف إلى الانتهاء منه، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يحتوي على 5 قنابل نووية ستغير شكل المنطقة.

وأوضح فرج، أن إيران لن تنجر إلى الدخول في حرب مع إسرائيل في هذا التوقيت إلا إذا انتهت من تصنيع الخمس قنابل نووية التي يجري تصنيعها الآن.

وأشار إلى أن إسرائيل لن تستطيع على مواجهة إيران وحزب الله في آن واحد، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أرسلت قوات ودعم للجيش الإسرائيلي خوفا من الرد الإيراني.