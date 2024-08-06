 حماس: السنوار تم اختياره بالإجماع لإدراك طبيعة المرحلة - بوابة الشروق
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حماس: السنوار تم اختياره بالإجماع لإدراك طبيعة المرحلة

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 9:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 9:51 م

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، قوله إنه تم اختيار يحيي السنوار رئيسا للحركة بالإجماع، مؤكدا ان "هذا يدل على أن الحركة تدرك طبيعة المرحلة".
وأضاف حمدان أن "التفاوض كان يدار بالقيادة والسنوار كان حاضرا دوما".
بعد مرور أقل من أسبوع على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران، أعلنت حماس، اليوم الثلاثاء، اختيار ي السنوار رئيسا للمكتب السياسي للحركة.
وفي حين نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عن نائبة للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قولها: "ليس لدينا تعليق على اختيار السنوار رئيسا لحركة حماس"، قال مسئولون أمريكيون في يونيو الماضي إن المخابرات الأمريكية تعتقد أن السنوار، الزعيم القوي للحركة في غزة، والذي يُعتقد أنه صانع القرار الرئيسي للحركة بشأن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، يعتقد أن حماس على الأرجح قادرة على النجاة من محاولة إسرائيل لتدميرها.

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